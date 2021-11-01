Ледь не викинула: жінка прибирала вдома і знайшла величезний діамант вартістю мільйони доларів

70-річна британка з Нортумберленда прибирала вдома і знайшла у шкатулці з прикрасами величезний діамант вагою 34 карати та вартістю понад 2,75 мільйона доларів. Вона ледь не викинула його, подумавши, що це звичайна біжутерія.

Жінка планувала позбутися непотребу, але сусідка порадила їй не поспішати із цим, а натомість показати свої старі непотрібні прикраси та біжутерію експерту-аукціоністу. Можна лише здогадатися, яким було її здивування, коли вона дізналася, що серед них був справжній та неймовірно дорогий діамант.

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Представник Featonby's Auctioneers Марк Лейн розповів, що спершу вважав цей камінець кубічним цирконієм – двійником синтетичного алмаза. Проте після перевірки на спеціальному пристрої виявилося, що це не так.





Аукціоніст Марк Лейн був шокований знахідкою жінки / Фото Featonby's Auctioneers

Камінь надіслали партнерам Featonby's Auctioneers у Лондон, а згодом бельгійським експертам в Антверпен. Вони підтвердили, що діамант справжній і його вага – 34 карати.

На головне питання, звідки у будинку пенсіонерки взялася така коштовність, відповіді немає. Вона не пам'ятає, де і коли її купила. Жінка каже, що раніше часто ходила на гаражні розпродажі та блошині ринки, і купувала там різноманітні дрібнички, але не могла й уявити, що серед них був справжній діамант.





34-каратний діамант, знайдений під час прибирання / Фото Featonby's Auctioneers

Власниця вирішила продати камінь на аукціоні, який відбудеться 30 листопада. До того часу він зберігатиметься у надійному місці у лондонському ювелірному кварталі Хаттон Гарден. Експерти прогнозують, що діамант продадуть щонайменше за 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,75 мільйона доларів або 72,4 мільйона гривень).

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