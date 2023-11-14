Спершу вдача посміхнулася гравцю у казино Caesars Palace.

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Саме там один з гравців виграв 2 джекпоти протягом однієї години на ігрових автоматах. Загальна сума його виграшу становила 405 тисяч доларів.

Відомо, що перший джекпот у розмірі 105 тисяч доларів гість зірвав о 1:37 ночі, але не припинив гру, і вже о 2:37 йому випав ще один джекпот у розмірі 300 тисяч доларів!

Однак це ще не все. Інший відвідувач казино The Cromwell виграв у покер понад 1,1 мільйона лише через пів години після початку гри. Це була його друга роздача.

Цікаво! Раніше ми писали про незвичні стратегії, які допоможуть вам перемогти у покер.

До слова, у казино Caesars Palace не так давно перемогу здобула найшвидша жінка на планеті. Відома гонщиця Крісті Жорж-Барнетт виграла 1 185 599 доларів. Цікаво, що жінка поставила всього 25 доларів.

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