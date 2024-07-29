У Лас-Вегасі влаштували вражаюче шоу з найбільшим людиноподібним роботом у світі
Джерело:New York Post
У Лас-Вегасі відвідувачі нової зали Madison Square Garden Entertainment у The Sphere побачать вражаюче дійство. Тепер гостей зустрічатиме не людина, а найбільш гуманоїдний робот у світі.
Її звати Aura і вона слугуватиме гідом для всіх відвідувачів.
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Яка мета робота
Роль Aura в Sphere знаменує собою справді інноваційне застосування роботів, надаючи гостям з усього світу можливість перейти в майбутнє розваг і взаємодіяти в межах нових технологічних кордонів.
Наше бачення щодо кожного аспекту Sphere полягає в тому, щоб змінити те, як люди переживають живі події, і з Aura ми розширюємо межі того, як робототехніка може бути використана для покращення подорожі наших гостей залом,
– розповіли організатори.
У Лас-Вегасі влаштували вражаюче шоу: дивіться відео