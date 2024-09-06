Оце так відданість роботі: американка доставила посилки клієнтам під час торнадо

6 вересня 2024, 16:16
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Автор: Альона Захарова

Джерело:

The Mirror

У США кур'єрку Amazon назвали найхоробрішою в історії. Все через те, що вона доставила своїм клієнтам посилки просто під час торнадо.

Жінку звати Кайла ВанМенсел і саме вона перевершила всі очікування клієнтів.

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Ризикуючи своїм життям і здоров'ям, вона доставляла посилки людям. Її подвиг потрапив на відео Тіто і Моллі Діас, у яких понад 100 тисяч підписників у TikTok.

Пара ховалася у себе вдома, адже в місті було оголошено тривогу через сильний шторм. Вони були дуже здивовані, коли поруч з їхнім будинком припаркувався фургон Amazon.

Кур'єрка доставляла посилки під час торнадо: дивіться відео

Тіто побачив, виглянувши у вікно, як жінка несла дві посилки. Він крикнув їй, щоб вона забула про них і бігла в дім, адже на вулиці шторм.

Заходьте! Ви найсміливіший водій доставки Amazon,
– вигукнув він, вітаючи жінку у своєму будинку. 

Це відео вже набрало понад 40 мільйонів переглядів. Багато глядачів зазначили, що дівчина заслуговує на бонус від компанії Amazon за відданість своїй роботі.

Як на це відреагували люди у коментарях

Користувачі соцмереж були просто шоковані. Ось, які коментарі вони залишили:

  • "Звичайний день в Україні. Але наш торнадо – це росіяни з їх ракетними ударами".
  • "Кайла заслуговує на величезний бонус від Amazon. Справжня відданість своїй справі".
  • "У Швеції цього ніколи не станеться, навіть якщо там не торнадо. Вони не доставляють наші пакунки".