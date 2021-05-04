Гумор, театр, джаз та концерти: культовий Caribbean Club у Києві анонсував травневу програму

1 травня Київ покинув червону зону, а карантинні обмеження у столиці послабили. Разом із цим культовий клуб Caribbean Club Concert Hall оголосив про відновлення роботи у форматі ресторану та концерт-холу з камерними подіями.

2 травня заклад почав приймати гостей як ресторан та лаунж-бар, а вже 5 травня там розпочнуться культурні події. У програмі: камерні концерти, джазові вечори, еротичне вар’єте, театральні вистави та гумористичне шоу.

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Вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"



Вистава від "Чорного квадрату" / Фото Caribbean Club

Коли: 5, 11, 12, 19, 26 та 31 травня.

Студія "Чорний Квадрат" ставить комедійні вистави, які стануть чудовим дозвіллям для тих, хто полюбляє поєднувати театр зі смачною вечерею. У травні на гостей Caribbean Club чекає така програма:

5 травня – "Гола правда";

11 травня – "Секс на пляжі – не тільки коктейль";

12 травня – "Ліворуч від розлуки, на Північ від тебе";

19 травня – "Секс у різних театрах";

26 травня – "Тестостерон або Пір Духа";

31 травня – "Офіс. Запали в собі бажання".

Серія концертів "Джазовий квартирник"



Шоу "Джаз для дорослих" / Фото Caribbean Club

Коли: 6, 9, 13, 15 та 25 травня.

Caribbean Club та Radio Jazz впроваджують нову музичну традицію – "Джазовий квартирник". Проте, якщо ви не любите джаз, не варто засмучуватися, адже в рамках квартирників будуть шоу та концерти з різноманітною музичною палітрою: фанк, блюз, соул, r'n'b, інді.

Розклад квартирників:

6 травня – IVONIKA у супроводі віртуозного музиканта Олександра Ремеза;

9 травня – Андрій Чмут з авторською програмою "The sound of your songs";

13 травня – Мар'яна Головко з програмою "The sounds of SUOK";

15 травня – традиційне шоу Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet;

25 травня – шоу "Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом.

Еротичне вар’єте-шоу "Рояль"



Вар'єте "Рояль" / Фото Caribbean Club

Коли: 7, 14, 21 та 28 травня.

Відверте та захопливе вар'єте "Рояль" з’явилось у Києві у 2019 році. З того часу шоу підкорило тисячі глядацьких сердець, успішно подолало випробування локдауном та продовжує збирати аншлаги. Творці шоу довели, що за кабаре не обов'язково їхати до Франції – вони створили маленький Париж у центрі Києва.

"Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу та витончена сексуальність не залишать байдужим нікого", – переконують творці вар'єте.

Improv Live Show



Improv Live Show / Фото Caribbean Club

Коли: 8 травня.

Розважальне шоу Improv Live Show – це влучний гумор на актуальні теми та скетчі, які ви не побачите на телебаченні. Тут немає режисури та сценарію: все, що відбувається в програмі – чиста імпровізація, що гарантує чудовий настрій та позитивні емоції.

Improv Live Show створили актори відомих шоу "Вечірній Київ", "Ліга Сміху", "Розсміши Коміка", "Жіночий Квартал" – Роман Міщеряков, Валік Міхієнко, Вова Шумко та Костя Трембовецький. Вони відточили свою майстерність на найгучніших телевізійних проєктах і точно знають, як завести зал.

Концерт гурту "Гапочка"



Концерт "Гапочки" / Афіша з фейсбуку

Коли: 10 травня.

Інді-рок-дует "Гапочка" виступить у Caribbean Club зі спеціальною програмою. Музиканти запрошують відсвяткувати разом день народження лідерки гурту Каті Гапочки.

Альбом гурту "Необхідна" з нотками олдскулу, пост-панку та попу вийшов наприкінці 2019 року. Аранжування Євгена Якшина, лірика та вокальне розмаїття Каті Гапочки, звукові рішення саундпродюсера та звукорежисера Антона Іларіоновича, розпочали нову хвилю у музиці "Гапочки". Невдовзі гурт випустить новий сингл "Мамо" – він вийде напередодні концерту у Caribbean Club.

Концерт АСАФАТОV



АСАФАТОV / Фото з інстаграму asafatov_official

Коли: 22 травня.

22 травня відбудеться великий сольний концерт українського артиста АСАФАТОV. В програмі прозвучать улюблені прихильниками пісні: "Море", "Туман", "Заведу кота" та інші хіти.

Широку популярність АСАФАТОV (Сергій Асафатов) здобув завдяки участі у телевізійному шоу "Голос країни", де він був учасником команди Monatik і став суперфіналістом. Сьогодні він номінант музичної премії Yuna в категорії "Відкриття року".

Концерт Тоні Матвієнко



Концерт до дня народження Тоні Матвієнко / Афіша concert.ua

Коли: 27 травня.

Тоня Матвієнко виступить зі спеціальною програмою "Мій перший ювілей" – вона присвятила її своєму дню народження, який нещодавно відсвяткувала. Співачка запрошує столичну публіку розділити з нею цю важливу подію. В сет-лист програми увійдуть оригінальні версії всенародних хітів, а також відомі треки співачки, які зазвучать по-новому завдяки Kaska Records Band.

Кількість квитків на всі події обмежена – всього 100 місць. Купити квитки можна