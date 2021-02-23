Куди заховався олень: користувачі мережі намагаються розгадати таємницю вірусного фото

Американка Дженні Макміллан зі штату Індіана опублікувала у соціальних мережах дивне фото. Вона розповіла, що взимку у пошуках їжі у її двір часто приходять олені. Коли черговий гість вкотре завітав до неї, вона зробила світлину, яка надзвичайно зацікавила людей в інтернеті.

На знімку олень заховався за дерево так, що видно лише його голову. Але, враховуючи середньостатистичні розміри цих тварин – дивно, що його тулуба на фото зовсім не видно.

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Як олень заховався за деревом / Фото з фейсбуку Дженні Макміллан

Побачивши знімок, користувачі мережі одразу ж вирішили, що фото відредагували, але його авторка стверджує, що вона нічого подібного не робила.

Я не уявляю, як зробити так, щоб тіло зникло на фотографії. Я стара жінка. Цей знімок просто був зроблений у потрібний момент,

– розповіла Дженні Макміллан.

Жінка каже, що опублікувала фото у фейсбуці, щоб повеселити та зацікавити людей. Вона зовсім не сподівалася, що вони почнуть пропонувати власні варіанти розгадок того, як олень заховав власне тіло. Дехто припустив, що тварина на знімку стоїть на передніх лапах.



Як олень стояв би на передніх лапах / Ілюстрація Натана Ендрюса

Інші ж, жартома чи ні, припустили, що тіло цього оленя настільки коротке, що легко може повністю заховатися за стовбур дерева.



Якби в оленя був короткий тулуб / Ілюстрація Стефані Фергюсон

Попри те, що люди пропонували багато варіантів, розгадати справжню таємницю цієї фотографії не вдалося нікому.