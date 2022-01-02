Коти – це рідина: митець робить дотепні скульптури пухнастиків

Муркотуни, яких створює японський скульптор, не виглядають, як звичайні, та зберігають особливий котячий шарм. Тваринки, яких робить чоловік з ніком Meetissai, ніби створені з рідини – вони вміщаються у склянках та чашках, дрімаючи всередині.

Художник з Японії часто посилається на меми з тваринами та створює милих котиків з епоксидної смоли. Муркотуни лежать у посудинах чи розливаються поверхнями, як справжні рідини.

Читайте також Шедевральні ідеї: найцікавіші снігові скульптури, які хочеться повторити

Meetissai робить котиків "мультяшними" та перебільшеними, щоб підкреслити їхню натуру.

"Рідкі" кішки митця / Фото Meetissai

Коти з мемів стають скульптурами

Тваринки з великими тілами буквально розпливаються по склянках, тішачи не тільки поціновувачів мистецтва, але і фанатів мемів – більшість робіт Meetissai є посиланнями на популярні фото з дивними котами.

"Рідкі" кішки митця / Фото Meetissai

З чого роблять "рідких" котів? Митець створює мініатюрних котиків з епоксидної смоли – суміші, яка використовується у будівельній справі, а також у мистецтві. Художники створюють зі смоли прикраси, картини та цілі скульптури.

Окрім котів, Meetissai створює й інших тварин, які завірусилися в інтернеті – собак, єнотів, ведмедів та морських істот. Митець публікує свої роботи на сторінці в інстаграмі – за його творчістю слідкують майже 80 тисяч людей.

Твори скульптора / Фото Meetissai

"Рідкі" кішки митця / Фото Meetissai