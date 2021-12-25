Косплеєрка показала образ Ренфрі з "Відьмака" та опублікувала фото з Генрі Кавіллом

17 грудня на стрімінговій платформі Netflix вийшов другий сезон серіалу "Відьмак". До цієї події відома косплеєрка опублікувала на своїх сторінках у соцмережах спільні фотографії з Генрі Кавіллом.

Елісон Табіта (Alyson Tabitha) – популярна косплеєрка. Вона обожнює перевтілюватися в самих різних персонажів – починаючи від Чудо-жінки і закінчуючи Джеком Горобцем.

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Цього разу вона показала косплей на Ренфрі з серіалу "Відьмак". Крім того, Елісон сфотографувалася з виконавцем головної ролі Геральта – актором Генрі Кавіллом. Спільні світлини вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами дівчини, фото з актором вона зробила ще у 2019 році. У той час Netflix саме просував перший сезон шоу. І оскільки онлайн-кінотеатр презентував продовження серіалу, вона вирішила згадати про косплей.

Відьмак 2 сезон вийшов! Я так схвильована! Ось мій косплей на Ренфрі, який я зробила та одягнула під час зустрічі з Генрі Кавіллом і роботи з Netflix над просуванням першого сезону! Це був приголомшливий досвід!,

– написала Елісон на своїй сторінці в інстаграмі.

Косплеєрка в образі Ренфрі з "Відьмака" з Генрі Кавіллом / Фото інстаграм Alyson Tabbitha

Косплеєрка в образі Ренфрі з "Відьмака" з Генрі Кавіллом / Фото інстаграм Alyson Tabbitha