Королівський напій: у палаці Єлизавети II варитимуть пиво на продаж

У Сандрингемському палаці британської королеви почали варити особливе пиво. Індійський світлий ель та біттер вже можна придбати у магазині Sandringham Shop.

"Королівське" пиво варять із органічного ячменю, який росте на території маєтку Єлизавети II. Про це оголосили на офіційній сторінці палацу Сандрингем у твітері.

Це цікаво "Пальці-сосиски" принца Чарльза у топі найпопулярніших запитів британців у Google: чому

Що може бути кращим способом відсвяткувати День батька, ніж однин із наших нових сортів пива Sandringham,

– написали у твітері.

Випуск нового пива – це вже не перший вихід Єлизавети II на алкогольний ринок. Букінгемський палац вже давно продає джин, віскі, вина та шампанське під королівським брендом.



Сандрингемський палац Єлизавети II / Фото з вікіпедії