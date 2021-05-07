Королівський напій: у палаці Єлизавети II варитимуть пиво на продаж

У Сандрингемському палаці британської королеви почали варити особливе пиво. Індійський світлий ель та біттер вже можна придбати у магазині Sandringham Shop.
"Королівське" пиво варять із органічного ячменю, який росте на території маєтку Єлизавети II. Про це оголосили на офіційній сторінці палацу Сандрингем у твітері.
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Що може бути кращим способом відсвяткувати День батька, ніж однин із наших нових сортів пива Sandringham,
– написали у твітері.
Випуск нового пива – це вже не перший вихід Єлизавети II на алкогольний ринок. Букінгемський палац вже давно продає джин, віскі, вина та шампанське під королівським брендом.
Сандрингемський палац Єлизавети II / Фото з вікіпедії
Сандрингемський палацСандрингемський палац – маєток династії Віндзорів, що розташований неподалік від села Сандрингем у графстві Норфолк.
Це приватний будинок чотирьох поколінь британських монархів з 1862 року, а також одна з двох приватних резиденцій, що використовуються Єлизаветою II. Королівська сім'я традиційно збирається тут щороку, аби відсвяткувати Різдво.
Прибутки Сандрингемського палацу – одне із джерел доходу королеви Єлизавети II.