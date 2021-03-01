Вони рухаються: користувачі мережі оживили вірусні меми за допомогою нейромережі – добірка

17:12

Сервіс генеалогії MyHeritage запустив нову функцію під назвою Deep Nostalgia. Вона потрібна, щоб за допомогою нейромережі "оживляти" старі фотографії, але користувачі мережі пішли далі та вирішили анімувати популярні меми з інтернету.