Корейський K-pop гурт BTS зняв кліп у залі Генеральної Асамблеї ООН: запальне відео

Всесвітньо популярний гурт виступив в рамках програми ООН в галузі сталого розвитку. Після виступу співаки продемонстрували присутніми музичне відео, яке зняли у великій аудиторії Генасамблеї. В той самий час ролик демонстрували у прямому ефірі на ютубі, де він зібрав рекордну кількість переглядів.

Минулого тижня Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй відкрила свою 76-ту сесію. У ній беруть участь представники 193 країн-членів. Південну Корею представляв популярний корейський K-pop гурт BTS.

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Учасники гурту прибули у Нью-Йорк як "спеціальні посланці президента з питань майбутніх поколінь і культури". Попередньо вони на офіційній церемонії склали присягу про це та отримали дипломатичні паспорти.

Цьогорічна програма сесії була орієнтована на стримування пандемії. Семихвилинна промова зіркового гурту 20 вересня на заході в Нью-Йорку набрала 6,5 мільйонів переглядів, у той час, як виступ прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона набрав 5 тисяч переглядів. У своєму виступі учасники бенду торкнулися таких тем: боротьба з бідністю, нерівністю, несправедливість і зміну клімату, крім того, зі сцени Генасамблеї хлопці закликали всіх людей вакцинуватися.

Я сподіваюся, що ми просто не розглядаємо майбутнє як похмуру темряву. У нас є люди, які піклуються про світ і шукають відповіді. В історії про нас ще залишилося багато сторінок, і я відчуваю, що ми не повинні говорити, ніби фінал вже написаний,

– сказав Джонгук в залі Генеральної Асамблеї ООН.



Виступ K-pop гурту BTS на Генасамблеї ООН / Фото скриншот з відео

Одразу після своєї промови BTS продемонстрували перед присутніми в ООН музичний кліп на свою популярну пісню "Permission to Dance", який був знятий напередодні у пустій великій залі Генеральної Асамблеї. Відео, яке було розміщене на ютуб-каналі ООН набрало понад 11 мільйонів переглядів. А під час прямої трансляції його дивилося одночасно понад 1 мільйона користувачів.

Музичний кліп BTS знятий у залі Генеральної Асамблеї ООН: дивитись онлайн

Що відомо про гурт BTS

Відомий як Bangtan Boys або Beyond the scene – Південнокорейський бойбенд, сформований у 2013 році компанією Big Hit Entertainment. Колектив складається з семи учасників: RM (лідер групи), Чину, Сюги, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві і Джонгука.

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