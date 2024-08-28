Пляшку з коньяком визнали найстарішою у світі: як вона виглядає

Пляшку коньяку Jules Robin визнали офіційно найстарішою у світі. Напій був виготовлений ще у 1696 році, тобто його витримка складає 328 років.

Цей рекорд офіційно підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса.

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Що відомо про найстарішу пляшку коньяку

Відомо, що вона належить колекціонеру з Нідерландів. Напій Jules Robin 1696 року зберігається в колекції мешканця Неймегена Ларса Янссена.

Смак старовинного коньяку Jules Robin описується як глибокий і багатогранний. Він має ноти сухофруктів, ванілі, карамелі та дуба. З кожним роком, що проходить, він набуває ще більшої глибини і насиченості.



Найстаріша у світі пляшка коньяку / Фото Guinness World Records

Цікаво! Коньяк – це різновид бренді, виготовлений шляхом подвійної дистиляції вина з винограду, що походить з певних районів Франції.

Раніше вважалося, що найстарішою пляшкою коньяку є напій 1762 року з Готьє. Одна з трьох відомих пляшок цього алкогольного напою була продана на аукціоні Sotheby's за 146 000 доларів 2020 року, що зробило її найстарішим коньяком, проданим на аукціоні.