Концерт для французького президента: метал-гурт "Ультрарвота" заспівав у Єлисейському палаці

В саду Єлисейського палацу провели конкурс анекдотів, в якому взяв участь президент Франції Емманюель Макрон. Все через програне парі.

У резиденції президента Французької Республіки в Парижі відбувся конкурс анекдотів між Емманюелем Макроном та відомими коміками МакФлаєм і Карліто. По закінченню, у саду резиденції екстрим-метал-гурт Ultra Vomit ("Ультрарвота") зіграв кавер на колискову "Зелена миша".

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Ще у лютому 2021 року Емманюель Макрон уклав парі з МакФлаєм і Карліто. Президент кинув комікам виклик та запропонував записати відео про дотримання заходів безпеки під час пандемії. І пообіцяв, що якщо воно збере 10 мільйонів переглядів, блогерам дозволять зняти новий ролик в Єлисейському палаці.

Відео швидко привернуло увагу користувачів та набрало потрібну кількість переглядів. Тож Макрону довелося тримати обіцянку – ютуберів запросили в Єлисейський палац з камерами та мікрофонами. У 36-хвилинному ролику об'єднуються божевільні анекдоти, несподівані гості, а також безліч сміху.

Ми – МакФлай і Карліто, і ми зробили подвиг і повеселились з президентом Французької Республіки, обраним загальним голосуванням. Добрий вечір.