Відомо, що за таку роботу компанія заплатить аж 2000 доларів.

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Водночас компанія попередила, що візьме на посаду не будь-кого. Серед кандидатів буде суворий відбір. Ті щасливчики, які отримають цю роботу, повинні будуть оцінити кожен фільм за такими критеріями, як:

фактор святковості,

коефіцієнт передбачуваності,

перевірка хімії,

тест на сльозливість.

Відомо, що до переліку фільмів увійшли:

"Краща пора року" (2008),

"Корона на Різдво" (2015),

"Дев'ять життів Різдва" (2014),

"Різдвяна відпустка" (2017),

"Різдвяна пригода" (2016),

"Привиди Різдва назавжди" (2022),

"Родина на Різдво" (2015),

"Засекречене Різдво" (2014),

"Троє чоловіків та дитя" (2022),

"Королівське Різдво" (2014),

"Північний Полюс" (2014),

"Різдвяний поїзд" (2017).

Зауважимо, що у тіктоці поширюється тренд з відео, де бабуся Джун підспівує у машині. Цей ролик став суперпопулярним у мережі.

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