Відомо, що за таку роботу компанія заплатить аж 2000 доларів.

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Водночас компанія попередила, що візьме на посаду не будь-кого. Серед кандидатів буде суворий відбір. Ті щасливчики, які отримають цю роботу, повинні будуть оцінити кожен фільм за такими критеріями, як:

  • фактор святковості,
  • коефіцієнт передбачуваності,
  • перевірка хімії,
  • тест на сльозливість.

Відомо, що до переліку фільмів увійшли:

  • "Краща пора року" (2008),
  • "Корона на Різдво" (2015),
  • "Дев'ять життів Різдва" (2014),
  • "Різдвяна відпустка" (2017),
  • "Різдвяна пригода" (2016),
  • "Привиди Різдва назавжди" (2022),
  • "Родина на Різдво" (2015),
  • "Засекречене Різдво" (2014),
  • "Троє чоловіків та дитя" (2022),
  • "Королівське Різдво" (2014),
  • "Північний Полюс" (2014),
  • "Різдвяний поїзд" (2017).

Зауважимо, що у тіктоці поширюється тренд з відео, де бабуся Джун підспівує у машині. Цей ролик став суперпопулярним у мережі.