Відомо, що за таку роботу компанія заплатить аж 2000 доларів.
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Водночас компанія попередила, що візьме на посаду не будь-кого. Серед кандидатів буде суворий відбір. Ті щасливчики, які отримають цю роботу, повинні будуть оцінити кожен фільм за такими критеріями, як:
- фактор святковості,
- коефіцієнт передбачуваності,
- перевірка хімії,
- тест на сльозливість.
Відомо, що до переліку фільмів увійшли:
- "Краща пора року" (2008),
- "Корона на Різдво" (2015),
- "Дев'ять життів Різдва" (2014),
- "Різдвяна відпустка" (2017),
- "Різдвяна пригода" (2016),
- "Привиди Різдва назавжди" (2022),
- "Родина на Різдво" (2015),
- "Засекречене Різдво" (2014),
- "Троє чоловіків та дитя" (2022),
- "Королівське Різдво" (2014),
- "Північний Полюс" (2014),
- "Різдвяний поїзд" (2017).
Зауважимо, що у тіктоці поширюється тренд з відео, де бабуся Джун підспівує у машині. Цей ролик став суперпопулярним у мережі.