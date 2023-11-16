Річ у тім, що вона прийшла на співбесіду без важливої деталі. А саме – без штанів.

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Кошмар, що став реальністю

Біла сорочка, джемпер з круглим вирізом, шкіряна куртка і пара популярних утеплених колготок, які створюють ефект голих ніжок. Чогось все-таки бракує. Джордан Ренд, збираючись на модельний кастинг, забула одягнути шорти або штани.

Це щільні колготки, на мені вони відчуваються так, наче я одягла штани. Тож я думала, що зі мною все гаразд,

– пояснює вона у своєму тіктоці.

Ні для кого не секрет, що на кастингах моделі приміряють одяг. Так, дівчина спершу зняла свій лук, приміряла дизайнерське вбрання і, знімаючи його, зрозуміла, що залишила шорти вдома.

На відео дівчина виглядає приголомшеною, адже не кожен день маєш змогу прогулятися вулицями Нью-Йорка без шортів.

В якому вигляді модель прийшла на кастинг: дивіться відео

Раніше ми писали про чоловіка, який прославився своїм ланчбоксом. Його вміст здався багатьом доволі сумним. Тож, сотні людей принялися заспокоювати бідолаху.