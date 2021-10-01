Компанія Coca-Cola представила новий логотип: як частину оновленої філософії бренду

У п'ятницю, 1 жовтня, Coca-Cola представила новий логотип та глобальну платформу Real Magic. Таким чином, компанія запрошує всіх відсвяткувати справжню магію людства.

Новий логотип Coca-Cola, який буде використовуватися в маркетингу компанії, натхненний зображенням на фірмовій продукції – напис Coca-Cola тепер виглядає так, ніби "обіймає" пляшку. Нове зображення у вигляді вигнутого підпису об'єднує моменти чарівництва в комунікаціях, таким чином компанія вибрала як глобальну стратегію концепцію об'єднання всіх людей.

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Крім того, відомий бренд запускає першу філософську глобальну кампанію "На відстані однієї кока-коли один від одного" на платформі Real Magic. Платформа оновлює обіцянку торгової марки – об'єднувати і надихати людей кожен день – з новою актуальністю для світу, в якому людство живе сьогодні. Вже 11 жовтня там обіцяють представити світ сповнений сюрпризів та показати, як виглядає реальна магія.

Coca-Cola – це бренд, визначений дихотомією (подвійністю – 24 канал): скромний, але знаковий, автентичний, але секретний, справжній, але чарівний,

– сказав Маноло Арройо, директор з маркетингу компанії Coca-Cola.



Компанія Coca-Cola представила новий логотип / Фото africanews

Слоган "На відстані однієї Coca-Cola один від одного" є метафорою "те що нас об'єднує сильніше відмінностей". Ця думка закладена і в промо-ролику кампанії – в ньому реальний світ сходиться з віртуальним. У зйомках брали участь відомі геймери, стрімери і музиканти.

Філософія Real Magic заснована на вірі у те, що дихотомії можуть зробити світ цікавішим – світ незвичайних людей, несподіваних можливостей і прекрасних моментів. Водночас він відображає суть самої Coca-Cola: справжній смак, непередаваний, неповторний, чарівний присмак,

– додав Маноло.

Компанія Coca-Cola представила новий логотип: рекламний ролик

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