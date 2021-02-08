Комік відтворив вступну частину Сімпсонів зі стокових відео: кумедний рімейк

Режисер Метью Хайтон відтворив культовий вступ до Сімпсонів, вирізавши по кадру тільки стокові відео. Вийшов дивовижний рімейк.

Навіть якщо ви дивилися всього кілька серій анімаційного шоу, цей вступ залишиться у вашій пам'яті, адже вступна частина в "Сімпсонах" практично не змінилася з моменту прем'єри у 1989 році. Можна навіть сказати, що це один з найбільш знакових вступів в історії телебачення.

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Фанат "Сімпсонів" режисер Метью Хайтон вирішив поділитися своєю версією культового відкриття шоу, при монтуванні якого використовував лише стокові кадри. В результаті вийшло на диво точне відео, особливо, якщо дивитися разом з оригіналом. Не дивно, що відео стало вірусним у соціальних мережах.

Це зайняло цілий день, але ось воно: вступ до "Сімпсонів" відтворено з використанням тільки стокових кадрів.

Варто зазначити, що це не перша заставка, яку Хайтон переробив за допомогою стокових відеозаписів.

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