"Колесо часу" захопило площу Пікаділлі: незвичайна тривимірна реклама нового серіалу

3D-реклама, з якої періодично вилазять монстри й гігантська рука, з'явилася на площі Пікаділлі у центі Лондона. Таким чином Amazon Prime Video намагається привернути увагу до свого нового серіалу "Колесо часу".

Стрімінговий сервіс Amazon Prime анонсував фентезійний серіал "Колесо часу" за романами Роберта Джордана. Запуск найгучнішої прем'єри 2021 року компанія вирішила відзначити тривимірною ілюзією в реальному часі. З відео прямо на вулицю вириваються герої серіалу.

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Рекламний щит створила лондонська креативна студія Amplify, яка вважає своїми клієнтами Sony, Google і Airbnb. Тривимірний ролик також з'явиться на знакових майданчиках інших міст – в Нью-Йорку на Таймс-сквер та у Токіо на Tokyo's Cross Shinjuku Vision.

Колесо часу – це світ, повний різноманітних, захопливих персонажів, оповідань і оточення. Світ, який ми хотіли побудувати, щоб глядачі опинилися в самому серці, а потім увірвалися в нашу реальність,

– сказав виконавчий креативний директор Amplify Алекс Вілсон.

Захопливий тривимірний рекламний ролик серіалу "Колесо часу" на площі Пікаділлі: відео

Про що серіал "Колесо часу"

Дія багатосерійної стрічки розгортається в епічному фентезійному світі, коли Морейн, член неймовірно могутньої жіночої організації Айз Седай, прибуває в невелике містечко Ту-Ріверс. Там вона відправляється в небезпечну навколосвітню подорож з п'ятьма молодими селянами, один з яких, як пророкують, буде відродженим Драконом – тим, хто або врятує, або знищить людство.

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Офіційний трейлер серіалу "Колесо часу": відео

Головні ролі в серіалі виконали:

Морейн Дамодред – Розамунд Пайк,

Ранд ал'Тор – Йоша Страдовскі;

Перрін Айбара – Маркус Рутерфорд;

Мет Коутон – Барні Харріс.

Прем'єра перших трьох епізодів серіалу "Колесо часу" запланована на. Серіал вже продовжено на другий сезон.