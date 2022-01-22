Коли це закінчиться: котик, який не любить обійматися, став зіркою мережі

Тварини, як і люди, бувають різними. Часом наші домашні улюбленці не люблять зайвих ніжностей, обіймів та поцілунків. Особливо часто такими бувають кішки.

Одним із них є котик на ім'я Муджі, який мешкає у Південній Кореї. Його господар часто публікує фото, на яких намагається обійняти або поцілувати свого улюбленця. Однак пухнастик всім виглядом показує, що йому не подобається така поведінка.

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Саме яскраві емоції кота зробили його популярним у мережі. За його сторінкою в інстаграмі стежать 196 тисяч людей. Вони захоплюються чотирилапим та навіть знаходять з ним спільні риси, а одна із серій фото зібрала аж 200 тисяч вподобань.

"Що ти задумав?"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Може не треба?"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Ти все-таки це зробиш, так?"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Добре, потерплю"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Мабуть, досить"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Ще секундочку"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Три, два, один"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"Я пішов"

Фото з інстаграму muuuuuuji

"До побачення"

Фото з інстаграму muuuuuuji

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