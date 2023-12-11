Відповідне відео набирає популярності у мережі.

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На опублікованих кадрах видно, як декілька комунальників стоять на верхівці імпровізованої гірки. Далі один з чоловіків у формі бере пакет та сідає на нього. Саме це чудовий спосіб з'їхати з гірки, якщо під рукою немає санчат.

Київські комунальники влаштували "покатушки" з гірки: дивіться відео

Чоловік тільки почав набирати швидкість, як раптом впав. Виглядало це доволі кумедно та навіть мило. Жінка, яка знімала дійство, також отримала порцію позитиву.

Як на це відреагували користувачі соцмереж

У коментарях частина людей засудили дії комунальників. Мовляв, у їхні обов'язки не входить кататися з гірок. Водночас чимало українців висловили підтримку чоловікам у формі, написавши:

"Краще таке дивиться, ніж розбір завалів".

"Вони теж люди".

"Будьте добріше… Хоча б у такі складні часи".

"Ну і що тут такого? По типу на роботі ніхто не відпочиває? Люди будьте добріші. Отримали люди трохи позитиву і що з того? У них фізично тяжка робота, так хоч розрядились. Молодці, вміють відпочити".

Ще один користувач додав, що немає нічого жахливого у тому, що після роботи або у перерві, чоловіки один раз з'їхали з гірки. У нашій країні і так чимало страшних та поганих подій, які відбуваються ледь не щодня.

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