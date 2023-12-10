Відбудеться вона вже незабаром – 16 грудня. Пасажири потяга матимуть фантастичну нагоду поринути в зимову казку та проїхатися мальовничим засніженим Поділлям.
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Цікаво, що вагони тягнутиме старовинний німецький паровоз з минулого. Загалом у складі поїзда столична легенда, "гастролер" з Київської дитячої залізниці – паровоз Гр-336 (1951 року) і чотири пасажирські вагони Pafawag польського виробництва (1960 року).
У програмі – подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі, культурно-мистецька програма від Гайворонської міської ради, гарячий та смачний обід на березі могутнього Південного Бугу, благодійний ярмарок на підтримку наших відважних ЗСУ, можливість проїхатися на єдиному в Україні автомобілі, що їздить по рейках! Гарний настрій та яскраві враження гарантовано,
– зазначили у телеграмі Укрзалізниці.
Який вигляд має ретро-потяг / Фото railinsider
Ціна квитка та де придбати
Фантастичний маршрут стартує з Кіровоградської області. А саме:
- №851 Гайворон — Бершадь,
- №852 Бершадь — Гайворон,
- №854 Гайворон — Хащувате,
- №853 Хащувате — Гайворон.
Середня вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку – 116 гривень для дорослих та 87 гривень для дітей до 14 років.
Раніше ми вже писали, що Укрзалізниця анонсувала нові рейси на 2024 рік. Серед них і міжнародні:
- Дніпро — Хелм,
- Чоп — Відень,
- Чоп — Прага.
У компанії поділилися, що формували новий графік руху потягів, орієнтуючись на побажання пасажирів. Збирали їх у мобільному застосунку УЗ.