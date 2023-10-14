Щоб зрозуміти причину цього та краще познайомитися з улюбленою локацією для відпочинку у Києві, 24 Канал радить відвідати експозицію "ВДНГ: (не)зупинений час".

Цікаво "Неформатна краса": попри нищівний хейт у Києві відкрилася виставка Василя Корчового

Відвідувачі виставки мають унікальну можливість побачити рідкісні артефакти XVIII-XIX століть, а також оригінальні архітектурні концепції різних павільйонів ВДНГ, зокрема:

проєктну графіку,

плани та креслення з колекції заповідника.

Основну частину виставки складають матеріали архітектурних архівів з колекції заповідника. Великоформатні, ретельно деталізовані акварелі візуалізують здійснені та не здійснені проєкти у пишних вигадливих формах радянського ампіру,

– розповів куратор проєкту із заповідника.

На виставці ви також знайдете оригінальні плани території ВДНГ, проєкти споруд (більшість з яких так і не були реалізовані), залишки декоративного фонтану з перебудованого павільйону "Товари народного споживання" та інші захоплюючі артефакти.

Окрема частина виставки присвячена сучасному етапу розвитку ВДНГ, коли після періоду занепаду та забуття (1991 – 2015 роки), експоцентр поступово відновлюється та перетворюється на сучасний культурно-просвітницький комплекс.

Виставка чекає на вас / Фото ВДНГ

Коли: до січня 2024 року, щоденно (крім понеділка) з 10:00 до 17:30.

Де: вулиця Володимирська, 24.

Вартість квитків: 90 гривень, пільговий – 70 гривень.