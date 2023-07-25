Вона перенесе вас у часі та подарує відчуття спокою та чарівності моменту, передає 24 Канал.

Дивіться також Диван зачекає: де погуляти у Львові на вихідні – цікавий маршрут

А виконає легендарні мелодії соліст оркестру "Віртуози Києва" Юрій Салуха зі своїм тріо, до якого входять кращі музиканти столиці. Серед композицій, які виконають, буде й всіма відома музика до фільму "Амелі": чуттєва та ніжна.

Подаруйте собі та близьким неймовірний вечір на найкрасивішому даху улюбленого міста! Частина прибутку від заходів йде на благодійність,

– зазначили організатори.

Цікаво! Ціни на квитки складають від 350 до 550 гривень з людини. Придбати їх ви можете за посиланням.

Що відомо про композиторів