Вона перенесе вас у часі та подарує відчуття спокою та чарівності моменту, передає 24 Канал.
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А виконає легендарні мелодії соліст оркестру "Віртуози Києва" Юрій Салуха зі своїм тріо, до якого входять кращі музиканти столиці. Серед композицій, які виконають, буде й всіма відома музика до фільму "Амелі": чуттєва та ніжна.
Подаруйте собі та близьким неймовірний вечір на найкрасивішому даху улюбленого міста! Частина прибутку від заходів йде на благодійність,
– зазначили організатори.
Що відомо про композиторів
- Людовіко Ейнауді – відомий італійський композитор і піаніст. Почав свою кар'єру як класичний композитор, незабаром додавши до своїх творів інші стилі, включно з поп- і рок-музикою, етнічною та народною музикою. Найвідоміші його твори: Fly, Una Mattina, Divenire.
- Ян Тірсен – французький музикант і композитор-мінімаліст. У 1980-х роках він брав участь у декількох рок-групах у Ренні. Він також почав писати музику для короткометражних фільмів. Композитор набув популярності після написання музики для фільму "Амелі".