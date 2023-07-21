24 Канал склав програму вихідного дня з місцями, де можна погуляти у Львові.

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Це перше в Україні місце, де ви можете побачити різноманітних комах у великому масштабі. Крім того, ці створіння ще й рухаються та видають характерні звуки.

На відвідувачів чекають: 30 рухомих гігантських комах, катання верхи на гусениці, фотозони, розкопки, сувенірна крамничка, батути, карусель.

Де: Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, вулиця Болгарська, 4. Коли: 22 – 23 липня, 10:00 – 19:00. Ціна: 150 гривень.



Жу-жу Парк / Фото з інстаграм-сторінки zhuzhu_park

Домівка врятованих тварин

Також у Львові є унікальне місце, де можна зустріти найрізноманітніших тварин і птахів: лисиць, вовків, білок, єнотів, бобрів, конів, тхорів, кроликів, котів, орлів, лелек тощо. Притулок розташований у парку "Знесіння" у Львові. Вхід туди вільний і бажаний, як для волонтерів та охочих допомогти, так і для тих, хто просто хоче поспілкуватися з тваринами.

Благодійні внески і гостинці для тварин вітаються. Що можна принести для мешканців Домівки:

курятину,

дрібну рибу,

корм для гризунів,

корм для котів і собак "4 лапи",

овочі та фрукти (банани, ківі, яблука, хурма, виноград),

горіхи (грецькі, арахіс),

фарш,

сухофрукти,

зерно (насіння соняшника, кукурудза, овес).

Де: Домівка врятованих тварин, вулиця Довбуша, 24. Коли: 22 – 23 липня, 10:00 – 17:00. Ціна: безкоштовно.

Домівка врятованих тварин у Львові / Фото 032.ua

Музей науки

Це місце помилково вважають дитячим, хоча насправді це не так. Увесь простір музею науки заповнений маятниками, моделями та апаратами, з якими можна взаємодіяти. Моделі міняють стан, форму, положення. На кожному кроці можна самостійно виробити магнітне поле, торнадо, сніжинки. Відчути ураган на собі, управляти вітровою електростанцією, відправити пневматичні повітряні доставки між містами України і спостерігати, як їх "доставляють" по трубах.

Загалом в експозиції музею науки – близько 90 різноманітних експонатів, які інтерактивно і цікаво будуть пояснювати дітям явища природи та закони фізики. Найпопулярніший експонат Музею науки у Львові – зменшена модель російського крейсера "Москва", який успішно потопили ЗСУ.

Де: Музей науки, вулиця Стрийська, 200А. Коли: 22 – 23 липня, 10:00 – 20:00. Ціна: 350 гривень для всіх відвідувачів зростом вище 90 сантиметрів.



Музей науки у Львові / Фото "Еспресо"

Концерт Артема Пивоварова

У суботу, 22 липня, до Львова завітає з благодійним концертом Артем Пивоваров.

У концертній програмі на вас чекають улюблені хіти Артема Пивоварова та декілька прем'єр з надихаючого авторського проєкту артиста – "Твої вірші, мої ноти", в якому Артем та запрошені артисти дають свою цікаву сучасну інтерпретацію творчості класиків української літератури та поезії,

– розповіли організатори.

За їхніми словами, прибуток від продажу квитків артист перераховує на потреби наших захисників.

Де: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24 – 26. Коли: 22 липня, 20:00 – 22:00. Ціна: 799 гривень.



Концерт Артема Пивоварова / Фото "Українська правда"

Яке б місце для відпочинку ви не обрали, пам'ятайте, що головне – це гарний настрій та хороша компанія.

Бажаємо вам спокійних та веселих вихідних!