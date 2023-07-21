24 Канал склав програму вихідного дня з місцями, де можна погуляти у Львові.

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Жу-жу Парк

Це перше в Україні місце, де ви можете побачити різноманітних комах у великому масштабі. Крім того, ці створіння ще й рухаються та видають характерні звуки.

На відвідувачів чекають: 30 рухомих гігантських комах, катання верхи на гусениці, фотозони, розкопки, сувенірна крамничка, батути, карусель.