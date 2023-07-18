Як інформує 24 Канал, дійство відбудеться у Docker-G Pub і обіцяє бути по-справжньому захопливим.

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Що очікувати від концерту

RODIN N. просто на очах глядачів записує семпли відомих пісень, а потім відтворює їх і підігрує собі на гітарі. Виникає таке враження, що на сцені грає цілий гурт, хоча насправді, лише одна людина. Концерт присвячено Міжнародному дню рок-н-ролу. І це не збіг, адже саме Кузьма Скрябін був одним з тих, хто закладав підвалини сучасної української музики.

Кавер програма RODIN N.

Під цю музику можна закохуватись, любити, згадувати, сумувати, радіти і просто жити. І хоча можна вирішити, що разом зі Скрябіним завершилася ціла епоха, шанувальники гурту все одно приходять на концерти, щоб вкотре згадати все, з чим були пов'язані пісні Андрія Кузьменка в їх житті.

Пісні Скрябіна, які лунатимуть:

"Мам";

"Люди як кораблі";

"Спи собі сама";

"Мовчати";

"Говорили і курили";

"Кольорова";

"Сонце замість шапки";

"Лист до Друга";

"То моє море".

Зверніть увагу! Придбати квитки на триб'ют Скрябіна у Києві ви можете за посиланням та у касах міста. Ціна квитків від 100 до 400 гривень.

Додамо, що у Львові 17 липня відбувся фестиваль "Шампанські очі" – на честь Андрія "Скрябіна" Кузьменка. У цей день йому мало б виповнитися 55 років.

Варто нагадати, що 2 лютого 2015 року відомий співак Андрій Кузьменко потрапив у автокатастрофу. Він повертався із Кривого Рогу, де мав концерт. Автомобіль співака зіткнувся з молоковозом.