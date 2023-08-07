Жінка знайшла в орендованій квартирі схованку з коштовностями: чи залишила вона їх собі

Жінка у Китаї прибирала свою орендовану квартиру та знайшла захований скарб. Його вартість складає 400 тисяч юанів або ж 2 мільйони гривень. Однак Цзян Цзінпін не захотіла привласнювати знайдені коштовності собі.

Відомо, що справжній скарб жінка знайшла у місті Нінбо, що розташоване в провінції Чжецзян.

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20 липня, незабаром після переїзду в нову орендовану квартиру, Цзян вирішила провести генеральне прибирання, під час якого виявила захований за шафою сейф. Вона відкрила його та виявила всередині невеликий пакет, в якому зберігалися різноманітні цінності.

Серед них було:

п'ять депозитних сертифікатів,

кілька ювелірних виробів, включно з блискучими золотими каблучками та вишуканими намистами.

Загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів становила трохи більше ніж 2 мільйони гривень.

Жінка вирішила не залишати собі скарб

Цзян Цзінпін рішуче додержується принципу не присвоювати собі те, що не належить їй. Прагнучи знайти законних власників, жінка з Китаю звернулася до органів місцевого самоврядування. Під час розслідування вдалося встановити, що колишні власники цієї квартири, літнє подружжя, вже покинули цей світ.

Нерухомість була продана їхніми спадкоємцями, які не мали уявлення про цінності всередині. Зараз правоохоронці активно намагаються зв'язатися з ними, щоб передати знайдені цінності.

Ця історія здобула величезну популярність в соціальних мережах. Користувачі високо оцінили чесність та порядність жінки.



Жінка знайшла в орендованій квартирі схованку / Фото South China Morning Post

Раніше американець знайшов на своєму кукурудзяному полі 700 рідкісних золотих доларів. Це монети часів Громадянської війни, вартість яких може сягати мільйонів. Офіційний дилер монет GovMint вже охрестив цю знахідку "Великим Кентуккійським скарбом".