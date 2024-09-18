Кіт приніс хазяйці виграшний лотерейний білет, який вкрав у сусідів

У Британії домашній кіт по кличці Манкі ощасливив свою господарку. Пухнастик приніс додому скретч-картку, яку вкрав з будинку сусіда.

Подробиці розповіла власниця кота, Меган з Корнуолла, на своїй сторінці у тіктоці.

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Вона зазначила, що її кіт часто вже приносив хазяйці різноманітні дрібниці, зокрема недопалки та гігієнічні рушники, але цього разу він перевершив сам себе. Одного вечора вона побачила в його зубах картку.

Як з'ясувалося, лотерейний білет справді був виграшним, хоча сума зовсім невеличка – 10 фунтів стерлінгів (близько 550 гривень).

Кіт приніс хазяйці виграшний лотерейний білет: дивіться відео

Це відео швидко увірвалось у тренди тіктока, зібравши мільйони переглядів, безліч вподобайок та коментарів.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати побачене на відео. Багато хто назвав цю історію дуже кумедною та похвалив кота "за внесок у сімейний бюджет".