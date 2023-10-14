Відповідне відео поширили у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. За кілька днів цей допис зібрав понад 8,5 мільйонів переглядів, майже 91 тисяч вподобань та чимало поширень.
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Мама-кішка "повчала" кошеня
На оприлюднених в інтернеті кадрах видно, як маленький котик бавиться на ліжку господаря. Пухнастик енергійно стрибає по ньому і стягує покривало. Після цього на ліжко застрибує мама-кішка і проганяє свою дитину. Далі вона старається повернути покривало на місце і застелити усе, як було – обережно робить це зубами.
Як кішка "прибирала" після гри свого кошеняти: дивіться відео
Користувачі мережі у захваті
- Вона справжня мама;
- Це так цінно! Оце розумна кішка;
- "Злізь. Злізь звідти! Я єдина, хто прибирає в цьому будинку";
- Може, вона прийде у гості, щоб навчити і моїх котів?
- "Зупинись, зупинись просто зараз! Наша людина повернеться додому дуже втомлена, ми не повинні ускладнювати їй життя".
У мережі проаналізували дії кішки
Як мовиться у блозі ProtectaPet, коти можуть спиратися на спогади, щоб керувати майбутньою поведінкою. Однак вони не генерують власних думок чи ідей щодо конкретних ситуацій. Автор припустив, що в описаній вище ситуації кішка могла відчути несхвалення власника, коли той минулий раз повернувся додому і побачив незастелене ліжко. Можливо, вона зрозуміла цю негативну емоцію і щоб уникнути її знову, спробувала все застелити.