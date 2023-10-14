Відповідне відео поширили у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. За кілька днів цей допис зібрав понад 8,5 мільйонів переглядів, майже 91 тисяч вподобань та чимало поширень.

Читайте також "Вона як моя дитина": чоловік приручив індичку й майже ніколи з нею не розлучається

Мама-кішка "повчала" кошеня

На оприлюднених в інтернеті кадрах видно, як маленький котик бавиться на ліжку господаря. Пухнастик енергійно стрибає по ньому і стягує покривало. Після цього на ліжко застрибує мама-кішка і проганяє свою дитину. Далі вона старається повернути покривало на місце і застелити усе, як було – обережно робить це зубами.

Як кішка "прибирала" після гри свого кошеняти: дивіться відео

Користувачі мережі у захваті

Вона справжня мама;

Це так цінно! Оце розумна кішка;

"Злізь. Злізь звідти! Я єдина, хто прибирає в цьому будинку";

Може, вона прийде у гості, щоб навчити і моїх котів?

"Зупинись, зупинись просто зараз! Наша людина повернеться додому дуже втомлена, ми не повинні ускладнювати їй життя".

У мережі проаналізували дії кішки

Як мовиться у блозі ProtectaPet, коти можуть спиратися на спогади, щоб керувати майбутньою поведінкою. Однак вони не генерують власних думок чи ідей щодо конкретних ситуацій. Автор припустив, що в описаній вище ситуації кішка могла відчути несхвалення власника, коли той минулий раз повернувся додому і побачив незастелене ліжко. Можливо, вона зрозуміла цю негативну емоцію і щоб уникнути її знову, спробувала все застелити.