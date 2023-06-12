Тарантіно теж помиляється: кіноляпи у знаменитих фільмах, які ви могли й не помітити

Можна 100 разів передивлятися улюблені кінострічки і не роздивитися кіноляпи. Повірте, вони часто трапляються майже в кожному відомому фільмі!

Значні і дрібні сцени з кіноляпами трапляються як з режисерами-початківцями, так і з такими легендами як Тарантіно чи Скорсезе. Які саме моменти творці фільмів проґавили, читайте далі.

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"Легенди осені": увага на зачіску Бреда Пітта

Світле волосся Бреда Пітта було надто ідеальним / Фото кадр з фільму

У стрічці Бред Пітт грає Трістана Ладлоу – ковбоя, який досяг повноліття на початку 1900-х років. Але придивіться уважно, його світле волосся і зачіска виглядають, ніби він з 60-х років. Чоловік більше схожий на рок-зірку, ніж на фермера тієї епохи.

"Джанго вільний": увага на окуляри

Такі окуляри з’явились пізніше / Фото кадр з фільму

Ця стрічка відомого режисера Квентіна Тарантіно зібрала 416 мільйонів доларів по всьому світу, але теж має свої недоліки. Наприклад, сонцезахисні окуляри як на стоп-кадрі, були винайдені у 1929 році, задовго після подій, описаних у фільмі.

"Капітан Америка (Перший месник)": увага на волосся героїні

Волосся героїні не зібране / Фото кадр з фільму

Головна героїня стрічки, яку звати Пеггі, має розкішне волосся. Але її зачіска не відповідає тому періоду. Річ у тому, що під час війни жінкам обов'язково потрібно було підіймати волосся над коміром і зав'язувати ззаду. Проте режисер фільму цей момент проґавив.

Та була ще одна неточність! Навушник, який Джим Мортіа носить у фільмі, теж як річ з майбутнього. Насправді система була розроблена набагато пізніше, приблизно у 2000 році. Це означає, що під час Другої світової війни у військових таких технологій не було.

Таких навушників в ті часи ще не вигадали / Фото кадр з фільму

"Банди Нью-Йорка": увага на форму пожежників

Сучасна уніформа пожежників недоречна / Фото кадр з фільму

Події фільму "Банди Нью-Йорка" відбуваються в середині 19 століття, проте пожежники одягнені в сучасне спорядження. Мабуть, режисер Мартін Скорсезе цей момент не врахував.

"Робін Гуд: Принц злодіїв": увага на телескоп

Телескопів тоді не було / Фото кадр з фільму

Сцена, де Костнер та Фріман дивляться у свій телескоп у фільмі "Робін Гуд: Принц злодіїв", теж не зовсім ідеальна. Телескопи, подібні до цього, були винайдені лише в 17 столітті. А події у стрічці відбуваються набагато раніше. Робін Гуд ніяк не міг мати у своєму розпорядженні компактного телескопа, тому це теж очевидний кіноляп.

"Майже відомий": увага на футболку

Такої футболки не було в ті часи / Фото кадр з фільму

У фільмі розповідається про рок-н-рольного журналіста-початківця, який подорожує країною з одним зі своїх улюблених гуртів. Проте один із акторів носить футболку Black Sabbath, але ця річ була зроблена у 1997 році. Дія ж стрічки відбувається на початку 70-х.