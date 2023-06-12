Значительные и мелкие сцены с киноляпами встречаются как с начинающими режиссерами, так и с такими легендами как Тарантино или Скорсезе. Какие именно моменты создатели фильмов упустили, читайте дальше.

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"Легенды осени": внимание на прическу Брэда Питта

Светлые волосы Брэда Питта были слишком идеальны / Фото кадр из фильма

В ленте Брэд Питт играет Тристана Ладлоу – ковбоя, достигшего совершеннолетия в начале 1900-х годов. Но присмотритесь внимательно, его светлые волосы и прическа выглядят, будто они с 60-х годов. Парень больше похож на рок-звезду, чем на фермера той эпохи.

"Джанго освобожденный": внимание на очки

Такие очки появились позже / Фото кадр из фильма

Эта картина известного режиссера Квентина Тарантино собрала 416 миллионов долларов по всему миру, но тоже имеет свои недостатки. Например, солнцезащитные очки, как на стоп-кадре, были изобретены в 1929 году, задолго после событий, описанных в фильме.

"Капитан Америка (Первый мститель)": внимание на волосы героини

Волосы героини не собраны / Фото кадр из фильма

Главная героиня ленты, которую зовут Пегги, имеет роскошные волосы. Но ее прическа не соответствует тому периоду. Дело в том, что во время войны женщинам обязательно нужно было поднимать волосы над воротником и завязывать сзади. Однако режиссер фильма этот момент упустил.

Но была еще одна неточность! Наушник, который носит Джим Мортиа в фильме, тоже как вещь из будущего. На самом деле, система была разработана гораздо позже, примерно в 2000 году. Это значит, что во время Второй мировой войны у военных таких технологий не было.

Таких наушников в те времена еще не придумали / Фото кадр из фильма

"Банды Нью-Йорка": внимание на форму пожарных

Современная униформа пожарных неуместна / Фото кадр из фильма

События фильма "Банды Нью-Йорка" происходят в середине 19 века, однако пожарные одеты в современное снаряжение. Пожалуй, режиссер Мартин Скорсезе этот момент не учел.

"Робин Гуд: Принц воров": внимание на телескоп

Телескопов тогда не было / Фото кадр из фильма

Сцена, где Костнер и Фриман смотрят в свой телескоп в фильме "Робин Гуд: Принц воров", тоже не совсем идеальна. Телескопы, подобные этому, были изобретены только в 17 веке. А события в ленте происходят гораздо раньше. Робин Гуд никак не мог располагать компактным телескопом, поэтому это тоже очевидный киноляп.

"Почти знаменит": внимание на футболку

Такой футболки не было в то время / Фото кадр из фильма

В фильме рассказывается о рок-н-рольном начинающем журналисте, который путешествует по стране с одной из своих любимых групп. Однако один из актеров носит футболку Black Sabbath, но ее начали производить в 1997 году. Действие же фильма происходит в начале 70-х.