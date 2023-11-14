Відомо, що уряд закликав посадити принаймні 2 дерева. До речі, їх можна отримати безкоштовно.

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Також у Кенії запровадили спеціальний додаток Jaza Miti, який служить для реєстрації видів рослин, їх кількості та дати посадки. Цей застосунок також сприятиме вибору оптимальних ділянок для кожного виду дерева.

Ця ініціатива призначена для підтримки боротьби зі зміною клімату. За словами міністра навколишнього середовища Соіпана Туя, цей нововведений інструмент дозволяє "кожному кенійцю приєднатися до ініціативи".

Цікаво! Очікується, що до кінця сезону дощів у грудні буде висаджено 500 мільйонів дерев.

Попри те, що кенійці загалом були раді цій ініціативі, вони все ж розкритикували уряд, який нещодавно скасував заборону на вирубку у державних лісах.

Кенія оголосила вихідний, щоби висадити 100 мільйона саджанців / Фото Ministry of Environment, Climate Change & Forestry

Раніше дослідження, проведене Університетом Нового Південного Уельсу в Сіднеї, заявило про тривожне прискорення потепління океану з 1990-х років. Дослідження показує, що темпи потепління майже подвоїлися між 2010 і 2020 роками порівняно з попереднім десятиліттям. Наслідки цього є невтішними для екології всієї планети.