Карткову гру Pokémon Trading Card Game представили для iOS, Android, PC та Mac

Компанія Pokémon заявила, що колекційна карткова гра Pokémon Trading Card Game вийде на PC і мобільних пристроях. Додаток буде поширюватися по умовно-безкоштовній моделі.

Компанія Pokémon, яка відома своїми чудовими іграми й іншими засобами масової інформації, такими як аніме та колекційна карткова гра, оголосила, що для всіх шанувальників Pokémon буде доступний новий окремий додаток. Гра не змінить правила оригінальної карткової гри.

Це цікаво Чи існує слот зі 100% RTP: що таке відсоток повернення гравцю та як це працює

На початку гравцям роздадуть вісім безкоштовних ігрових колод, а також стартову колоду для новачків. У грі можна створити свій власний аватар і боротися з гравцями по всьому світу. Додаючи карти у свою колекцію. Гра надасть можливість вдосконалити свою стратегію і підготуватися до зустрічі з чим завгодно. Карти можуть бути додані шляхом виконання квестів, сканування кодових карт або покупки бустерів в грі. Гра буде доступна різними мовами: англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, бразильською та португальською. Це дозволить легко знайти суперника для битви, незалежно від того, де знаходиться гравець.

При запуску Pokémon Trading Card Game Live буде мати стандартний формат, але розширений формат теж з'явиться пізніше. Він дозволить гравцям збирати карти з серій Sword & Shield, Sun & Moon, XY і Black & White.

Офіційний трейлер колекційної карткової гри Pokémon Live: дивитись онлайн

Pokémon Trading Card Game Live на мобільних пристроях вийде в Канаді в кінці 2021 року. Крім того, у всьому світі буде проходити бета-тест для PC і Mac.

До теми Photography Simulator: представили трейлер нової відеогри, присвяченої фотографії дикої природи