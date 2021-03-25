Мистецтво вдячності: картину Бенксі на підтримку лікарів продали за рекордну суму

Полотно Game Changer, автором якого є британський художник Бенксі (Banksy), продали на аукціоні Christie's за 23 мільйони доларів. Для робіт вуличного художника така сума є безпрецедентно рекордною.

Художник створив картину з метою підтримки лікарів Національної служби охорони здоров'я (NHS), які щоденно борються за людські життя. Тож усі вилучені кошти спрямують на потреби пацієнтів та персоналу Університетської лікарні Саутгемптона.

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Про картину

Аукціон було приурочено до річниці національного локдауну у Великій Британії, який оголосили 23 березня 2020 року.

Працюючи над витвором Game Changer, Бенксі обрав незвичний для себе спосіб – написав картину маслом. На полотні зображений маленький хлопчик, який грається лялькою медсестри в плащі та масці, натомість Людина-павук та Бетмен відійшли на другий план.

Картина Game Changer / Фото Banksy

"Нові правила гри" – саме таку суть передає робота, адже світова пандемія COVID-19 надовго змінила наш буденний уклад життя. Спершу Бенксі не мав наміру представляти картину широкому загалу. Він надіслав її до лікарні Саутгемптона в травні 2020 року.

Художник коротко описав свій посил: "Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, це трохи прикрасить місце, навіть якщо воно лише чорно-біле".

Відзначають, що замість оригіналу у лікарні незабаром розмістять репродукцію картини.