Картини на шкірі: художниця прикрашає себе виразними малюнками тушшю
Джерело:My Modern Met
Дівчина з Дубаїв прикрашає свою шкіру витонченими малюнками квітів. Свої бодіарти вона виконує тушшю – усі роботи мисткині тимчасові.
Художниця Ранда Хаддадін створює квіткові композиції на своїй шкірі. Тимчасові татуювання тушшю поєднують барвисті букети, портрети та геометрію.
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Хаддадін працює у техніці бодіарту – мисткиня використовує лише кольорову туш, щоб прикрасити своє тіло.
Що таке бодіарт?
У перекладі з англійської body art – це мистецтво прикрашати тіло. До бодіарту належать татуювання, пірсинг, розпис хною та безпосередньо малюнки на тілі.
Найпоширеніший різновид бодіарту – бодіпейнтінг (малювання по тілу). Його вважають найменш шкідливою технікою – малюнки можна легко змити без шкоди для шкіри. Цей тип в основному має розважальний характер – часто малюнки роблять дітям на обличчі.
Як мисткиня малює свої картини: дивіться відео
Хаддадін полюбляє експериментувати із зображеннями на шкірі. Деякі її твори схожі на справжні картини, а деякі виглядають ніби ескізи олівцем. Дівчина поєднує каліграфію, малюнок та живопис – це дозволяє їй створити унікальні зображення.
Для малюнків художниці є лиш одне полотно – її тіло.
Моя робота — це мій візуальний щоденник,
– пише мисткиня на своєму сайті.
Твори мисткині намальовані тушшю / Колаж 24 каналу з фото Ранди Хаддадін
Роботи Хаддадін не залишилися непоміченими – за творчістю художниці слідкують майже 200 тисяч підписників в інстаграмі.
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Дівчина співпрацює з всесвітньо відомими модними брендами: Dior, Yves Saint Laurent та Armani. Її роботи представляв журнал Vogue та бренди Valentino й Roberto Cavalli.
Ранда Хаддадін, творчиня чудових малюнків / Фото Ранди Хаддадін