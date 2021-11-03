Картини на шкірі: художниця прикрашає себе виразними малюнками тушшю

Дівчина з Дубаїв прикрашає свою шкіру витонченими малюнками квітів. Свої бодіарти вона виконує тушшю – усі роботи мисткині тимчасові.

Художниця Ранда Хаддадін створює квіткові композиції на своїй шкірі. Тимчасові татуювання тушшю поєднують барвисті букети, портрети та геометрію.

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Хаддадін працює у техніці бодіарту – мисткиня використовує лише кольорову туш, щоб прикрасити своє тіло.

Що таке бодіарт? У перекладі з англійської body art – це мистецтво прикрашати тіло. До бодіарту належать татуювання, пірсинг, розпис хною та безпосередньо малюнки на тілі. Найпоширеніший різновид бодіарту – бодіпейнтінг (малювання по тілу). Його вважають найменш шкідливою технікою – малюнки можна легко змити без шкоди для шкіри. Цей тип в основному має розважальний характер – часто малюнки роблять дітям на обличчі.

Як мисткиня малює свої картини: дивіться відео

Хаддадін полюбляє експериментувати із зображеннями на шкірі. Деякі її твори схожі на справжні картини, а деякі виглядають ніби ескізи олівцем. Дівчина поєднує каліграфію, малюнок та живопис – це дозволяє їй створити унікальні зображення.

Для малюнків художниці є лиш одне полотно – її тіло.

Моя робота — це мій візуальний щоденник,

– пише мисткиня на своєму сайті.

Твори мисткині намальовані тушшю / Колаж 24 каналу з фото Ранди Хаддадін

Роботи Хаддадін не залишилися непоміченими – за творчістю художниці слідкують майже 200 тисяч підписників в інстаграмі.

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Дівчина співпрацює з всесвітньо відомими модними брендами: Dior, Yves Saint Laurent та Armani. Її роботи представляв журнал Vogue та бренди Valentino й Roberto Cavalli.

Ранда Хаддадін, творчиня чудових малюнків / Фото Ранди Хаддадін