Капібари Гарбузик (Pumpkin) та Чізкейк (Cheesecake) – це не просто випадкові дикі тварини з лісу. Вони вже стали домашніми улюбленцями, які можуть собі дозволити жити або у центрі з порятунку тварин, або приходити в будинок Дванетт та проводити там час, розповідає жінка у TikTok з ніком Dark wings wildlife. Що цікаво: цих двох красунь полюбили інші тварини жінки, зокрема, собака Стіві. У них справжня дружба.
Жінка часто показує й розказує, як капібари підходять до дверей й чекають, поки їм відкриють двері. Вони полюбляють спати на диванчику серед подушок та ковдр. Проте Дванетт каже, що не завжди має змогу запускати їх до свого будинку.
Догляд за ними надзвичайно трудомісткий і дорогий. Коли ви бачите відео, де вони заходять у будинок, і я кажу "нічого не їжте", я маю на увазі саме це,
– зробила жінка підпис до одного з відео.
Дванетт каже, що коли запускає Pumpkin та Cheesecake до себе додому, то має стежити за ними кожну секунду. Вона додає, що капібари дуже розумні й можуть чекати, поки людина втратить пильність, щоб спробувати погризти дроти або ковдри на дивані.
Чи дружні капібари до людей?
Давно відомо, що капібар обожнює тваринний світ, навіть крокодили не нападають на них. У капібар репутація дуже турботливих та неконфліктних тварин. Капібари такі ж дружні й до людей, пише Wild Florida. На відміну від багатьох ссавців, вони не є територіальними. Це означає, що капібари не охороняють свою землю і не проявляють агресії. Ба більше! Капібари є справжніми миротворцями у світі тварин.
Капібари вважаються дружніми тваринами / Фото Magnific
Капібари не люблять конфліктів, намагаються їх уникнути й взагалі полюбляють спокій та тишу. Проте вони не проти, щоб їх чухали та обіймали. Їхній внутрішній спокій та певна лінивість робить їх одними з найбезпечніших тварин для спостереження або взаємодії з ними.
Які ще тварини є дуже дружніми?
Окрім капібар у світі є й інші дружелюбні тварини, яких полюбляє фауна і з якими дуже легко людям. Наприклад, до цих тварин відносяться корови, пише Sentient Media. Навіть попри жахливе ставлення людей до корів, вони залишаються дуже лагідними та турботливими до нас.
Також до привітних та приязних тварин відносять морських свинок. Вони ніжні та допитливі, полюбляють гратися та обійматися з людьми. Не повірите, але до френдлі тварин відносять бородату ящірку, яку також називають бородатим драконом або бородатою агамою. Це велика денна ящірка родом із пустель Австралії. Вони добрі, слухняні, дуже люблять присутність людей та можуть до них прив'язуватися.
Трійня капібар народилася у Флориді
Раніше 24 Канал розповідав про дуже милу подію, що сталася у зоопарку Палм-Біч, що у Флориді. Там народилися одразу три капібари. Щасливими батьками стали Іярі та Зевс. Певний час малюків не показували публіці, бо вони тільки навчалися жити та сприймати правила, що існують у зоопарку.
Трійня маленьких капібар / Фото Palm Beach Zoo
Турботливі батьки оберігають маленьких діток та навчають дорослого життя. Проте малі не проти проводити час поруч з працівниками зоопарку, які ними опікуються.