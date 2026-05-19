Капібари Гарбузик (Pumpkin) та Чізкейк (Cheesecake) – це не просто випадкові дикі тварини з лісу. Вони вже стали домашніми улюбленцями, які можуть собі дозволити жити або у центрі з порятунку тварин, або приходити в будинок Дванетт та проводити там час, розповідає жінка у TikTok з ніком Dark wings wildlife. Що цікаво: цих двох красунь полюбили інші тварини жінки, зокрема, собака Стіві. У них справжня дружба.

Дивіться також Оченята джерельного кольору: як собака-альбінос з "макіяжем" закохала в себе весь TikTok

Собака бавиться з капібарою: дивіться відео

#capybaras #cuteanimals #capybaralove ♬ original sound - DarkWingsWildlife @darkwingswildlife This has to be the top comment on any vid of the capybaras coming in the house, and for good reason! Don’t bother wild capybaras please! This video does a pretty good job showing how reinforcing Pumpkin finds coming in the house. She’s happily rolling on a comforter and even makes a rare vocalization. When they voluntarily come to the door to seek attention from us, whenever they’re clean and dry we try to let them at least come in for a bit if we can supervise them. This helps create a strong bond and build trust with them, making them more receptive to participating in their own care! #capybara

Жінка часто показує й розказує, як капібари підходять до дверей й чекають, поки їм відкриють двері. Вони полюбляють спати на диванчику серед подушок та ковдр. Проте Дванетт каже, що не завжди має змогу запускати їх до свого будинку.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Догляд за ними надзвичайно трудомісткий і дорогий. Коли ви бачите відео, де вони заходять у будинок, і я кажу "нічого не їжте", я маю на увазі саме це,

– зробила жінка підпис до одного з відео.

Капібара приходить в будинок до жінки: дивіться відео

#funnyanimals #funny #animals ♬ original sound - DarkWingsWildlife @darkwingswildlife Cheesecake the capybara has really taken to sneaking over first thing in the morning while Pumpkin’s still in bed so that she gets the couch to herself Pumpkin and Cheesecake, our two capybaras, have access to our back porch through a connected pasture and will sometimes come up to the door for some extra attention and cuddles. Though they look cute, and I do let them in when I can, they are extremely time consuming and expensive to care for. When you see clips of them coming in the house, when I say “don’t eat anything” I mean it. They’re the largest rodent in the world, and will chew on pretty much anything, so I have to watch them 100% of the time when they’re inside. They’re also smart, and she will wait until I’m not paying attention to try to chew on wires or the blankets on the couch ‍♀️ #capybara

Дванетт каже, що коли запускає Pumpkin та Cheesecake до себе додому, то має стежити за ними кожну секунду. Вона додає, що капібари дуже розумні й можуть чекати, поки людина втратить пильність, щоб спробувати погризти дроти або ковдри на дивані.

Капібари Pumpkin та Cheesecake відпочивають на дивані: дивіться відео

#capybaras #funnyanimals #animals #funny ♬ original sound - DarkWingsWildlife @darkwingswildlife Wanna know a secret? This video is actually one of forgot to post from a few months ago. Does anyone know the biggest giveaway that this is an old video? PSA - these are our capybaras, they aren’t wild, they’re socialized with us and our animals and under the care of our veterinarian so calm down about ticks also obligatory notice that they make terrible pets #capybara

Чи дружні капібари до людей?

Давно відомо, що капібар обожнює тваринний світ, навіть крокодили не нападають на них. У капібар репутація дуже турботливих та неконфліктних тварин. Капібари такі ж дружні й до людей, пише Wild Florida. На відміну від багатьох ссавців, вони не є територіальними. Це означає, що капібари не охороняють свою землю і не проявляють агресії. Ба більше! Капібари є справжніми миротворцями у світі тварин.



Капібари вважаються дружніми тваринами / Фото Magnific

Капібари не люблять конфліктів, намагаються їх уникнути й взагалі полюбляють спокій та тишу. Проте вони не проти, щоб їх чухали та обіймали. Їхній внутрішній спокій та певна лінивість робить їх одними з найбезпечніших тварин для спостереження або взаємодії з ними.

Які ще тварини є дуже дружніми?

Окрім капібар у світі є й інші дружелюбні тварини, яких полюбляє фауна і з якими дуже легко людям. Наприклад, до цих тварин відносяться корови, пише Sentient Media. Навіть попри жахливе ставлення людей до корів, вони залишаються дуже лагідними та турботливими до нас.

Також до привітних та приязних тварин відносять морських свинок. Вони ніжні та допитливі, полюбляють гратися та обійматися з людьми. Не повірите, але до френдлі тварин відносять бородату ящірку, яку також називають бородатим драконом або бородатою агамою. Це велика денна ящірка родом із пустель Австралії. Вони добрі, слухняні, дуже люблять присутність людей та можуть до них прив'язуватися.

Трійня капібар народилася у Флориді

Раніше 24 Канал розповідав про дуже милу подію, що сталася у зоопарку Палм-Біч, що у Флориді. Там народилися одразу три капібари. Щасливими батьками стали Іярі та Зевс. Певний час малюків не показували публіці, бо вони тільки навчалися жити та сприймати правила, що існують у зоопарку.



Трійня маленьких капібар / Фото Palm Beach Zoo

Турботливі батьки оберігають маленьких діток та навчають дорослого життя. Проте малі не проти проводити час поруч з працівниками зоопарку, які ними опікуються.