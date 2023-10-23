Заяву Мартіни перевірив коректор видання PLUS 7 DNÍ. Він наголосив, що найбільше помилок ексдепутатка від популістської партії "Ми – родина" припустилася в написанні ком і великих літер.

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Також вона неправильно використовує займенники й не так написала назву партії, від якої балотується.

Хто така Мартіна Шимковічова

Це телеведуча на інтернет-телебаченні Slovan TV, яке відоме своєю проросійською позицією та часто транслює проросійську пропаганду. На виборах у 2016 році її обрали до парламенту, проте згодом виключили з партії "Ми – родина" за те, що вона проголосувала за іншого депутата.

Цікаво! 2018 року Шимковічова хотіла з іншими словацькими депутатами відвідати окупований Росією Крим.

Додамо, що у самій Словаччині не так давно відбулися парламентські вибори. На них перемогу здобула проросійська партія Smer-SD на чолі з популістом Робертом Фіцо, який не підтримує військову допомогу Україні.

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Політолог Валентин Гладких у розмові з 24 Каналом закликав не драматизувати та не квапитися з висновками через перемогу проросійської політсили Smer-SD. За його словами, Фіцо не зможе одноосібно впливати на політику Словаччини, бо ця країна має членство в НАТО та ЄС.

Раніше ми розповідали як вечірка ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера закінчилася приїздом поліції. Сам Шредер відомий своїми проросійськими поглядами та любов'ю до Путіна.