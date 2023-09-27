Як наслідок люди, які були на атракціоні, висіли вниз головою щонайменше пів години.

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На кадрах, які з'явилися у соціальних мережах, видно, що атракціон застряг угорі під кутом 180 градусів. У результаті 45 пасажирів опинилися в повітрі. Один із них розповів Канадській телерадіомовній корпорації, що в нього на очах виступили сльози.

Ще один постраждалий додав, що спочатку він подумав, що зупинка атракціону – це частина розваг. Коли відвідувачі парку подивилися вниз і побачили, що за десятки метрів під ними під'їжджають машини швидкої допомоги, вони зрозуміли, що щось не так.

Я просто постійно думав коли ж ми опустимося? Ми коли-небудь спустимося?,

– розповів пізніше постраждалий.

Він додав, що одного з пасажирів гойдалки вирвало, інші відчули, що в них оніміли ноги. За пів години інженери змогли відновити роботу Lumberjack, атракціон все ще мав здійснити свій цикл, тому вони не змогли одразу зійти.

Люди висіли головою вниз на зламаній гойдалці: дивіться відео

"Атракціон продовжував працювати, а ми всі думали, що краще вже його зупинити. Ми не хотіли знову застрягти", – зазначив він.

Чи були постраждалі серед відвідувачів

За словами представника парку, у двох пасажирів виник біль у грудях, і їх оглянули медичні працівники на місці, після чого відпустили.

Довідка. Атракціон Lumberjack було відкрито 2018 року, він має два маятники у формі сокири, які підіймаються на висоту до 23 метрів. Сидіння "обличчям до обличчя" дають змогу гостям спостерігати за жахом на обличчях своїх друзів, коли вони крутяться по колу.