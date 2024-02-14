У Канаді вчитель продавав роботи своїх учнів, підписуючи їх образливими назвами

У Монреалі скандал розгорівся у Вествудській середній школі, де учні випадково виявили, що їхній учитель мистецтва продає їхні малюнки на особистому вебсайті.

Творчі роботи учнів були знайдені на чашках, чохлах для мобільних телефонів та одязі. Вражає, але кожен малюнок коштував 94 долари без відома та згоди авторів.

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Обурення серед батьків викликало гучний резонанс. Один із батьків висловив своє невдоволення, зазначивши абсурдність ситуації.

Уявіть, що ваш 13-річний син повертається сьогодні зі школи додому з історією про те, що його вчитель малювання продає в інтернеті роботи учнів по 94 долари за малюнок без їхнього попереднього відома!? Це повне божевілля,

– поділився емоціями один з батьків.

Скандальний вчитель, на ім'я Маріо Перрон був представлений на своєму вебсайті як досвідчений художник, чиї роботи знаходяться в приватних колекціях по всьому світу.



Малюнки учнів, виставлені на сайт Маріо Перрона / The Guardian

Зараз на сайті вчителя ще можна побачити роботи учнів. Багато з них підписані на кшталту "Моторошний портрет Джулії", "Моторошний портрет Шарлотти". Найімовірніше, це і є імена учнів, які малювали картини. Однак купити ці роботи вже не можна.

Шкільна рада відреагувала на інцидент і заявила, що "знає про ситуацію та дуже серйозно ставиться до цих звинувачень". Там ведуть розслідування.