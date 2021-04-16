"Це була прикра помилка": канадський депутат з'явився повністю оголеним на онлайн-засіданні

Черговий курйозний випадок у відеоконференції трапився з членом канадського парламенту Вільямом Амосом на онлайн-засіданні Палати громад. Чоловік з'явився повністю оголеним на фоні державних прапорів.

Його колеги не забарилися і зробили знімок екрану з голим депутатом. Невдовзі він потрапив у пресу. На скриншоті видно, як розгублений чоловік стоїть, прикривши геніталії мобільним телефоном.

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Пізніше Вільям Амос перепросив за цей інцидент у електронному листі. Також він пояснив причину своєї появи на віртуальному засіданні у неналежному вигляді.

Це була прикра помилка. Відео випадково увімкнулося, коли я переодягався у робочий одяг після пробіжки. Я щиро прошу пробачення у своїх колег з Палати громад за це ненавмисне відволікання,

– написав депутат.

Члени парламенту з розумінням поставилися до помилки Вільяма Амоса. Також вони попросили його та інших депутатів надалі бути обачними та потурбуватися про належний одяг на роботі, особливо, коли камери увімкнені.