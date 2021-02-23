В Канаді побудують кіберспортивну арену у вигляді космічного корабля: дизайн вражає – відео

Компанія Overactive Media оголосила про те, що побудує в Торонто нову кіберспортивну арену на 7 тисяч місць. Там планують проводити турніри, концерти та інші заходи.

Футуристичну арену у вигляді космічного корабля розташують на виставковому майданчику на місці футбольного стадіону BMO Field. За прогнозами її будівництво коштуватиме 500 мільйонів доларів та триватиме до 2025 року.

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Над проєктом арени працює архітектурна фірма Populous, відома створенням стадіону Тоттенгем Готспур у Лондоні та багатофункціональної арени T-Mobile у Лас-Вегасі.

Цей дизайн створювали ні для спортивної арени, ні для оперного театру. Це щось інше, що можна назвати ультрасучасним місцем для проведення вистав. Його архітектура демонструє злиття старого і нового,

– розповів про проєкт дизайнер Джонатан Меллі.

Як виглядатиме кіберспортивна арена в Торонто

Після здачі будівлі в експлуатацію, на арені планують проводити понад 200 заходів на рік. Звичайно, в першу чергу там проходитимуть кіберспортивні турніри, а також концерти, корпоративні заходи, презентації, церемонії нагородження та конгреси.