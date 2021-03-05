Канадець відсвяткував вакцинацію від Covid-19: танець на замерзлому озері, який став вірусним

Отримавши вакцину від коронавірусу, кожен радіє як може. А житель Канади показав, що для радості ніколи не буває занадто холодно.

Канадець індійського походження Гурдіп Пандер вакцинувався від коронавірусу та вирішив відзначити цю подію по особливому – він поділився своєю радістю традиційним індійським танцем Бхангра. Чоловік станцював на замерзлому озері в Юконі, коли термометри показували -25 градусів за Цельсієм.

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Гурдіп вважає, що це був дивовижний досвід, і йому кортіло поділитися радістю з усім світом та підтримати таким чином жителів країни й дати їм надію.

Вчора ввечері я отримав свою вакцину від Covid-19. Потім я пішов на замерзле озеро, щоб станцювати Бхангру на ньому від радості, надії і позитиву, які я пересилаю по всій Канаді та за її межі для здоров'я і добробуту всіх.

Холодна погода не є завадою для танців Пандера. Він танцює кожен день на відкритому повітрі.

Минуло чотири дні з того часу, як я отримав вакцину Covid-19. Багато людей надсилали мені повідомлення, щоб дізнатися, як я себе почуваю зараз. Тому я вирішив знову відвідати те ж саме замерзле озеро Лаберж, щоб виконати свій позитивний і радісний танець Бхангра, який все пояснює. Щасливого вам дня!

Варто зазначити, що відео одразу стало вірусним у соціальних мережах – тільки у твітері воно набрало понад 2,7 мільйона переглядів.

Додамо, що Пандер регулярно викладає відео зі своїми запальними танцями з Юкону, самого малонаселеного регіону Канади. Зими там довгі та суворі, але Пандеру це нітрохи не заважає, адже танцювальні рухи створюють в його тілі енергію, яка підтримує тепло навіть при мінусових температурах