Відео з Елеонорою на YouTube-каналі alissacgore набирають тисячі переглядів. Щоб ви розуміли, у качки навіть є власний мерч.

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Як качка з ферми стала зіркою соцмереж

Алісса К. Гор – фермерка та авторка YouTube-каналу, яка ділиться роликами про тварин зі своєї ферми. Серед усіх її тварин справжньою зірочкою соцмереж стала її білосніжна пекінська качка, на ім'я Елеонора. Алісса постійно її показує у своїх відео, а нещодавно розчулила кадрами, на яких видно, наскільки качка прив'язана до своєї людини.

Мене багато разів запитували, чи поводиться Елеонора як велика діва, коли я намагаюся опустити її на землю. Відповідь – стовідсотково так,

– каже Гор у відео, притискаючи чималу качку до грудей.

Фермерка намагається пояснити улюблениці, що їй час зайнятися іншими справами по господарству, але пташка й чути нічого не хоче. Щойно жінка трохи змінює її положення в руках, Елеонора одразу протестує.

Через це ти втратила цілу пір'їнку,

– каже Гор, коли качка починає махати крилами на знак протесту.

Качка любить сидіти на руках у господарки: дивіться відео

Коли Елеонора на руках в Алісси, то вона залишається спокійною та показує ангельський характер. Але варто спробувати опустити її бодай на мить – качка знову вмикає режим діви. Зрештою дівчина обіцяє Елеонорі, що вони підуть плавати, якщо та дозволить поставити себе на землю.

Хтось з користувачів мережі навіть запропонував дівчині придбати спеціальну переноску для дітей, щоб постійно носити качку на руках. Але Елеонора – далеко не крихітне каченя, тож тримати її на руках довго – це ще та праця.

Качка Елеонора любить, щоб її носили на руках: дивіться відео

Пекінські качки походять від відомих китайських птахів, а цю породу завезли до США наприкінці 19 століття. Вони можуть виростати до пів метра заввишки й важити від 3,5 до 4,5 кілограмів. І хоча Алісса таки вирішила шукати ідеальну сумку-переноску для своєї качки, чи зможе вона довго її носити та виконувати щось по господарству. Питання…