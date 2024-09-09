Річ у тім, що працівники закладу стягнули з жінки плату за розрізання іменинного торта.

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Про цей курйозний випадок написало чимало італійських ЗМІ, а в соціальних мережах розпочалась величезна дискусія щодо якості сфери обслуговування в Італії та невиправдане зростання цін на всі послуги.

Я не очікувала стільки галасу. Вважаю, що сума, яку мені виставили, непропорційна наданій послузі, тому вирішила поділитися цією історією у фейсбуці,

– розповіла Гессіка.

Що про це каже власник закладу

З іншого боку, власник ресторану, ім'я якого не розголошується, пояснив виданню La Nazione, що офіціанти не беруть плату за подачу страв, замовлених у закладі, але в цьому випадку гості купили десерт деінде.

"Мені ж потрібно платити офіціантові, обслуговувати посудомийну машину та витрачати гроші на інші речі. Яким чином відшкодовувати всі ці витрати?", – пояснив він свою позицію.

Чоловік додав, що якби був присутній під час інциденту, то вчинив би інакше й запропонував іменинниці знижку: "Краще заощадити 50 євро й зробити людей щасливими, ніж мати справу з непорозумінням, від якого програють усі".