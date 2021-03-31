Італійського мафіозі видав кулінарний блог на ютубі: він переховувався від закону 7 років

У Домініканській Республіці поліція затримала італійського мафіозі Марка Б'ярта, якого розшукували 7 років. Правоохоронцям вдалося виявити його завдяки кулінарним відео, які чоловік публікував на ютубі.

53-річний Марк Б'ярт був членом мафіозного клану "Ндрангета" – одного з найбільших злочинних угрупувань у світі. Чоловік перебував у розшуку з 2014 року. Тоді він втік від поліції, що звинувачувала його у торгівлі наркотиками та організації постачання кокаїну до Нідерландів.

Читайте також Поліцейські розкрили злочин 9-річної давності завдяки ковбасі

Після втечі йому вдалося дістатися до Домініканської Республіки. Там Марк Б'ярт оселився у містечку Бока-Чіка та вів спокійний та тихий спосіб життя. Він створив власний ютуб-канал та почав вести кулінарний блог. Попри те, що він перестрахувався і ніколи не показував обличчя, його все одно впізнали. Чоловіка видали татуювання на руках.



Мафіозі затримали завдяки кулінарному відео / Скриншот Calabria News

Б'ярта вже екстрадували до Італії. Там на нього та ще 355 підозрюваних чекає масштабний судовий процес. Їх обвинувачують у вбивствах, торгівлі наркотиками, вимаганні та відмиванні грошей. Під час досудового засідання лише імена всіх обвинувачених читали впродовж 3-ох годин.

Італійського мафіозі видали кулінарні ролики в інтернеті: відео