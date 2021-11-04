Покинута, але не забута: машину, що майже 50 років простояла на вулиці, перетворять на пам'ятник

Синій автомобіль Lancia, припаркований на вулиці італійського містечка Конельяно добре знайомий і корінним мешканцям, і туристам, які хоча б раз тут бували. Це й не дивно, адже машина стоїть на цьому місці вже майже пів століття, і давно стала місцевою пам'яткою.

Власником автівки є Анджело Фреголент. Саме він припаркував свою Lancia Fulvia 1962 року випуску неподалік від газетного кіоску, яким керував разом із дружиною Бартіллою Модоло. Сьогодні Анджело 94 роки, а Бартіллі – 84, і вони досі пам'ятають той день 1974 року, коли вийшли на пенсію, і залишили машину на згадку про колишні часи.

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Відтоді синя Lancia стала особливою пам'яткою для місцевих і обов'язковою точкою на карті для туристів. Тисячі людей приходили сюди, аби сфотографуватися біля покинутого, але не забутого автомобіля.

Врешті, через 47 років місцева влада вирішила прибрати машину з її місця. Але замість того, щоб утилізувати автівку, її перетворять на справжній пам'ятник.

Lancia Fulvia, що простояла на вулиці 47 років, перетворять на пам'ятник / Фото Google Maps

Спершу вінтажна Lancia стала експонатом на виставці класичних автомобілів Auto e Moto d'Epoca Motorshow у Падуї. Звідти вона вирушила до майстерні, де її реставрують та усунуть пошкодження та сліди майже 50-річного простою. Коли роботу закінчать, автомобіль розташують поблизу будинку власників, аби Анджело та Бартілла могли бачити його з власного вікна.