Італієць 15 років прогулював роботу і отримав за це 500 000 євро зарплатні

Італійська фінансова гвардія розслідувала випадок масового фіктивного працевлаштування у лікарні Пульєзе-Чаччо в Катандзаро. Там виявили 7 офіційно працевлаштованих осіб, які не з'являлися на роботі та зловживали службовим становищем. Проте, один із них виявився рекордсменом – він не відпрацював жодного робочого дня протягом 15 років, а натомість регулярно отримував зарплатню.

Наразі чоловікові 67 років. Ще у 2005 році його прийняли на роботу до пожежно-профілактичної служби лікарні. З того дня, як його оформили офіційно, він не з'являвся там і не пропрацював жодної години. Попри це, рекордсменові виплачували заробітну платню – за 15 років прогулів він заробив сумарно 500 тисяч євро (16,8 мільйона гривень).

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У ході розслідування представники фінансової гвардії виявили, що керівників головного офісу лікарні, залякували та погрожували завданням шкоди їм та їхнім родинам, аби вони не вживали проти недобросовісних працівників жодних дисциплінарних заходів.



Фінансова гвардія Італії провела розслідування / Фото Corriere Della Sera

Працівникам, які прогулювали роботу, висунули обвинувачення, а кількох посадових осіб відсторонили від виконання обов'язків. Чим їм це загрожує – наразі невідомо.