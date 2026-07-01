Користувачка Threads Diana Tsyrkaniuk розчулила українців милим та добрим вчинком. Своїм бабусі та дідусеві вона подарувала телефон, додавши до нього одну важливу деталь.

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Онука подарувала телефон з інструкцією

У мережі Діана розповіла про те, що її бабусі та дідусеві за 70 років. Дівчина подарувала їм смартфон й розробила до нього персональну інструкцію.

Подарувала бабусі з дідусем (75 років) телефон з авторською інструкцією, бо не було можливості особисто показати як користуватися. 20 сторінок і через два дні вже почали надсилати фото і дзвонити по відеозвʼязку,

– написала Діана.



Дівчина створила авторську інструкцію до телефону / Фото з соцмережі

Інструкція на кілька сторінок містить детальне пояснення щодо того, як користуватися кожною функцією телефону. Кожна сторінка супроводжується ілюстрацією. Діана дійсно постаралася від душі й це одразу ж підмітили користувачі мережі.



Інструкція до смартфона / Фото з соцмереж

Реакція користувачів на персональну інструкцію

Мережа розчулена таким підходом дівчини. Її допис назбирав вже понад 20 тисяч вподобайок і безліч коментарів. Люди навіть радять дівчині продавати цю інструкцію. Ось що пишуть:

"Вам за розробку мають премію дати";

"Це геніально! Чесно – можна продавати, я б таке купила б. Єдине що під різні телефони має бути, бо для Ба і Ді будь-яке відхилення від картинки буде шокуючим";

"Геніально. Треба бабуні купити смартфон і таки навчити її ним користуватися";

"Це може бути нормальний стартап, попит точно буде";

"Це так мило";

"Це вже новий рівень. Я свою ба і праба, вчила ще на стикерах. Кожен стикер окрема функція малювала іконки, описувала функцію… це було в 2010. Зараз, моя ба професійно гортає тіктоки, відправляє меми, стікери, і взагалі впевнений користувач";

"Це щось на дуже крутому і милому!";

"Боже, да ви генійка!".

Майже 700 користувачів переслали цей допис. Ідея дівчини "зайшла" мережі та неабияк потішила.