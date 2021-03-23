Інструктор з водіння використовує маску для плавання, щоб захиститися від коронавірусу: фото

У Латвії інструктор з водіння вигадав цікавий спосіб захищатися від коронавірусу. Замість звичайної медичної маски чи респіратора він використовує маску для підводного плавання з аквалангом.

Навчальний автомобіль з креативним інструктором помітили на вулицях Риги очевидці. Фото у своєму твітері опублікував користувач з нікнеймом Wald_berg. На ньому видно, що за кермом сидить водій у респіраторі, а поруч із ним – інструктор у масці аквалангіста, трубки від якої виведені у прочинене вікно.

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Що тут відбувається?,

– написав чоловік у твітері.

З 1 березня у Латвії дозволили проводити практичні уроки водіння за умови дотримання заходів безпеки. Інструктор та водій повинні носити захисні маски, поверхні потрібно дезінфікувати, а автомобіль – провітрювати між заняттями. Крім того, інструктор повинен вакцинуватися або раз на тиждень здавати тест на Covid-19.