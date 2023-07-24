Цей незвичайний інцидент трапився у порту "Рені". Як пояснили українські прикордонники, мандрівник збився з прокладеного маршруту.
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Візит став сюрпризом для усіх
Представники ДПСУ помітили порушника й пояснили, що він незаконно перетнув кордон з Україною. Через це довелося скласти на нього документи про адміністративне провадження.
Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста,
– підкреслили у відомстві.
Що далі буде з французом
Далі іноземця, дотримуючись процедури реадмісії, мають передати Румунії. Схоже, йому точно буде що розповісти близьким після повернення додому.
Куди саме заплив француз: коротка довідка
Морський порт Рені розташований на лівому березі річки Дунай, по якій, власне, і проходить кордон між державами. Був заснований понад 200 років тому й досі є важливим транспортним вузлом України.
Де розташований український порт Рені: дивіться на карті