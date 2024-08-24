Не буде пилитися у шафі: студенти ВНЗ отримали документи, що можуть різати овочі та м'ясо
Джерело:Youku
Пекінський університет хімічних технологій вразив своїх студентів документами, виготовленими з нового матеріалу з вуглецевого волокна. Він має товщину 0,2 міліметра, але гострий і міцний, як ніж.
З цього матеріалу надрукували вступні листи для першокурсників.
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Молодь почала активно ділитися відео, на яких використовує свої документи про вступ, щоб розрізати кавуна, подрібнювати шматки м'яса й навіть тримає над відкритим полум'ям, аби довести, що вони не горять та не розплавляться.
Університет вразив студентів документами з нового матеріалу: дивіться відео
Звідки взявся цей матеріал
Речник китайського університету пояснив, що цьогорічні запрошення виготовили з інноваційного матеріалу, розробленого їхніми вченими.
Вступний лист, виготовлений з вуглецевого волокна, є доказом виняткових можливостей нашого університету в галузі композитних матеріалів з вуглецевого волокна, а також знаменує його перехід від високотехнологічного промислового використання до повсякденного,
– розповів професор Коледжу матеріалознавства та інженерії Ян Сяопін.
Ми впевнені, що тепер вступні листи не будуть припадати пилом у шафі, адже студенти будуть використовувати їх для найрізноманітніших потреб.